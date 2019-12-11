ليبيا – إلتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الثلاثاء في تونس مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

السراج قدم وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس خلال الاجتماع لمحة عن المستجدات السياسية والوضع الأمني في ليبيا.

وأكد الرئيس التونسي على مساندة بلاده للمسار الديمقراطي في ليبيا ووقوفها بكل امكانياتها إلى جانب الشعب الليبي، مشيراً إلى أن تونس تتأثر مباشرة بكل ما يحدث في ليبيا.

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها حيث عبر الجانبان عن تطلعهما لإعادة الزخم لعلاقة الشراكة بين البلدين الشقيقين وإتخاذ خطوات عملية لتحقيق ذلك.

كما حضر الاجتماع كل من وزير خارجية الوفاق محمد سيالة وعضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا ومستشار السراج للأمن القومي تاج الدين الرزاقي وسفير ليبيا لدى تونس محمد معلول.