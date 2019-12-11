وقال السفير الكندي خلال المؤتمر، إن “برنامج كندا للمساعدة الدولية يهدف على وجه التحديد لدعم حكومة العراق وشعبه لتلبية احتياجاتهم الضرورية وتحقيق الاستقرار في مؤسساته ومجتمعات من أجل إعادة البلاد إلى طريق السلام والأمن الدائمين”، مبيناً أن “كندا ومنذ عام 2016 قدمت مساعدات إنسانية وتنموية وفي مجال تحقيق الاستقرار بقيمة 385 مليون دولار كندي”.وأضاف شانون، أن “بلاده مصممة لتلبية معظم احتياجات العراق من خلال مجموعة واسعة من المساعدات والتي تشمل في إنقاذ حياة أكثر الفئات احتياجات وتعزيز المجتمع المدني ودعم جهود المصالح ومنع النزاعات وتعزيز أنظمة الحكم”.

وأوضح، أن “مشروع (BRIDGE) يعد واحداً من عشرة مساعدات تنموية ثنائية تفخر حكومة كندا بمساهمة قدرها 17.5 مليون دولار لغاية عام 2021″، مشيراً إلى أن “نجاح مراكز وكليات التدريب والتعليم المهني على قدرتها على إقامة شراكات جوهرية متبادلة المنفعة مع القطاع الخاص”.