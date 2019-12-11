السعودية – يبدأ الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم “أرامكو السعودية” أكبر شركة نفط في العالم، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم “±10 بالمئة” عن سعر الاكتتاب البالغ 32 ريالا (8.5 دولارات).

وقالت شركة “تداول”، المشغلة للبورصة المحلية في بيان سابق، إنه سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج، تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة “أرامكو” السعودية لمدة 30 دقيقة إضافية.

وبالتالي، تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح الأربعاء، في تمام الساعة 9:30 صباحا وتنتهي في الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

والجمعة، أعلنت شركة “سامبا كابيتال”، تغطية اكتتاب شركة “أرامكو” بنسبة 465 بالمئة، عبر جمع 446 مليار ريال (119 مليار دولار).

وقالت الشركة التي تدير الاكتتاب، إنها حددت السعر النهائي للطرح بـ32 ريالا (8.5 دولارات)، بعد أن كان النطاق السعري بين 30 و32 ريالا في بداية عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات.

وبلغت حصيلة الاكتتاب 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، نتيجة طرح 1.5 بالمئة من أسهم الشركة، بما يعادل 3 مليارات سهم.

وحسب مسح الأناضول، يتجاوز اكتتاب “أرامكو” الطرح الأولي لشركة “علي بابا” الصينية، ويصبح أكبر اكتتابات العالم.

وطرحت “أرامكو”، أكبر شركة نفط في العالم، 1.5 بالمئة من أسهمها في سوق الأسهم المحلية، أي 3 مليارات سهم، منها 0.5 بالمائة للأفراد (مليار سهم)، و1 بالمائة للمؤسسات.