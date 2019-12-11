بعد خبر انفصالها عن زوجها أصالة تثير الجدل برسالتها… “اقتلاع” و”تحرر” فما القصة؟

بعد خبر انفصالها عن زوجها أصالة تثير الجدل برسالتها… “اقتلاع” و”تحرر” فما القصة؟

مصر – تسلط حالياً الأضواء على الفنانة السورية أصالة خصوصاً بعدما أكد الإعلامي المصري تامر أمين انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

وأثارت الاهتمام مؤخراً بعد نشرها رسالة مثيرة للجدل على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وكتبت: “بعض المشاعر كأوراق الشجر، تسقى فتتفتّح بلون أخضر غضّوتسقى فتذبل وتصبح معلقة يائسة مما سيأتي. ويأتيها الخريف فتسقى ولكنّها قرّرت أن تيبس وتقتلع نفسها من الغصن لتتعلق على طرفه بطرفها. ويأتي الشتاء بالمطر فتسقىولكنها تريد أن تتحرر من كلها ومن جذورها. نقطة من المطر تكسر ضلعاً منها ولفحة هواء تطيرها تفتتها وتنهيها”.

وأطلق هذا موجة واسعة من التعليقات وتذكر الكثيرون من خلال الرسالة قضية الخلاف المفترض بينها وبين زوجها واعتبر بعضهم أن في هذا إعلاناً مبطناً لانفصالهما.

وكانت شام ابنة الفنانة أثارت الجدل مؤخراً بعدما نشرت فيديو ظهرت فيه والدتها والمخرج المصري وهما يخضعان لجلسة علاجية في عيادتها. ولم يعرف ما إذا كان المقطع سجل قبل انتشار أخبار الخلاف او بعد ذلك.

وكالات