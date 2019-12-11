بومبيو : فرضنا عقوبات على 60 شخصًا بعدة دول جراء “انتهاكات”

بومبيو : فرضنا عقوبات على 60 شخصًا بعدة دول جراء “انتهاكات”

واشنطن – أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء أن بلاده فرضت عقوبات على 60 شخصا على مستوى العالم بسبب ضلوعهم في “انتهاكات وعمليات قمع”.

وأضاف بومبيو، خلال إفادة لصحفيين بمقر وزارة الخارجية،: “فرضنا عقوبات على شخصيات في عدة دول (لم يذكرها) وفق قانون ماغنيتسكي”، دون مزيد من التفاصيل، غير أن هذا القانون يخول للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة.

وقال إن “الولايات المتحدة تدعم الشعوب ضد الأنظمة القمعية”.

وفي السياق، شدد الوزير الأمريكي على أن بلاده ستواصل سياسة العقوبات على إيران، معلنا أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على كيانات وشركات إيرانية.

وقال إن تلك العقوبات “ستطال شبكات تهريب الأسلحة ومن يتعاون معها”.

ودعا بومبيو جميع الدول إلى ممارسة الضغط على إيران.

وحذر الوزير من “خطورة السفر إلى إيران وخصوصا الأمريكيين من أصول إيرانية”.

وتطرق بومبيو إلى أزمات المنطقة، في كل من ليبيا ولبنان.

وعن ليبيا التي تشهد صراعا على السلطة منذ نحو 8 سنوات، قال إنه “لا حل عسكريا للأزمة ونريد التعاون مع روسيا لإنهاء الصراع هناك”.

وعن الأزمة اللبنانية، قال: “مسؤولية تحسين الوضع الاقتصادي في لبنان يقع على عاتق الحكومة ..المسؤولية بيد الشعب اللبناني حول المطالبة بالسيادة والاستقلال عن القوى الخارجية”.

ويشهد لبنان لبنان، احتجاجات منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم تتمكن القوى السياسية من التوافق على تسمية رئيس وزراء جديد، منذ أن أجبرت تلك الاحتجاجات سعد الحريري، على تقديم استقالة حكومته، في 29 من الشهر ذاته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.

الأناضول