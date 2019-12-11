فيينا – تراجعت عقود النفط الآجلة في التعاملات الصباحية، الأربعاء، مدفوعا بتخوفات ضعف الطلب من جانب الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين عالميين، بسبب التوترات التجارية بينهما.

ولم تستجد أية تطورات أو مباحثات بين البلدين بشأن رزمة من الزيادات الجمركية الأمريكية على سلع صينية، اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، وسط تخوفات بعودة تصاعد الخلافات.

وبحلول الساعة (07:15 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.61 بالمئة أو 40 سنتا إلى 63.94 دولارا للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسلين يناير/ كانون ثاني، بنسبة 0.52 بالمئة أو 31 سنتا إلى 58.92 دولارا للبرميل.

ولم يدم تأثير اتفاق جديد لتعميق خفض إنتاج النفط بين تحالف (أوبك+)، الجمعة، على الأسعار إيجابيا إلا يوما واحدا، قبل أن تبدأ قيم العقود الآجلة لسعر البرميل بالتراجع اعتبارا من الإثنين.

واتفق تحالف (أوبك+)، الذي يضم منتجين كبارا في أوبك وآخرين مستقلين بقيادة روسيا، الجمعة، على تعميق خفض الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع العام المقبل، حتى نهاية الربع الأول 2020.

كان التحالف بدأ خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ مطلع 2019، وحتى نهاية مارس/آذار 2020، قبل التوصل إلى اتفاق الجمعة الماضية.

الأناضول