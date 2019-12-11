أفغانستان – أفاد مسؤولون في حلف الناتو، بأن انتحاريا فجر نفسه صباح اليوم الأربعاء، بالقرب من قاعدة “بغرام”، وهي أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان، تقع على بعد نحو 50 كيلومترا شمال العاصمة كابل.

وقالت قيادة عملية “الدعم الحازم” التي يقودها الناتو في أفغانستان في بيان لها، إن القوات الأمريكية أو القوات الأخرى التابعة للحلف، لم تتكبد أي خسائر جراء التفجير، لكن أضرارا كبيرا لحقت بقاعدة طبية قيد الإنشاء للسكان المحليين.

وقالت مسؤولة محلية إن التفجير تلاه تبادل لإطلاق النار استمر عدة ساعات بين القوات الأجنبية والمسلحين الذين حاولوا اقتحام القاعدة. بينما أكد بيان القوات الأطلسية أن الهجوم “تم احتواؤه وصده بسرعة”.

وذكرت مصادر محلية أن التفجير أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 62 آخرين من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت تقارير سابقة، إلى أن الهجوم قد يكون استهدف قافلة عسكرية أمريكية.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: وكالات