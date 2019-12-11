جونسون يرفض النظر إلى صورة طفل ملقى على أرض أحد المستشفيات

جونسون يرفض النظر إلى صورة طفل ملقى على أرض أحد المستشفيات

انجلترا – أثارت ردة فعل رئيس الوزراء البريطاني، انتقادات واسعة بسبب فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، يوضح كيف تجنب جونسون النظر إلى صورة طفل ملقى على أرض أحد المستشفيات.

وخلال حديث لقناة “إي تي في”، حاول مراسلها أن يعرض على جونسون صورة بواسطة هاتفه أكثر من مرة، ليبين له الشكل الذي تراجع عليه المستوى الصحي في البلاد.

وكانت ردة فعل جونسون على ذلك أن قام بخطف الهاتف ووضعه في جيبه، إلا أن إصرار المراسل، جعل جونسون يرضخ لمحاولاته، وقام بإلقاء نظرة على الصورة، ليقول بعدها “إنها فظيعة”، ثم قدم اعتذاره إلى العائلات.

وتلقف موقف جونسون هذا، منافسه زعيم حزب العمال جيرمي كوربين، معتبرا أن هذا الحادث يظهر أن رئيس الوزراء “لا يبالي بما يحدث”.

وأكد كوربين أن “تلقي طفل علاجه على الأرض يمثل عارا على مجتمعنا”.

المصدر: وكالات