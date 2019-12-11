ليبيا – بارك المكتب السياسي لحزب التغيير الذي يراسه مبعوث السراج للمغرب العربي جمعة القماطي في بيان له أمس الثلاثاء توقيع ليبيا على مذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية مع تركيا في السابع والعشرين من شهر نوفمبر .

الحزب هنأ في بيانه الذي أطلعت المرصد على نسخة منه الليبيين بما وصفه بـ” استعادة السيادة الليبية على نحو 39 ألف كم مربع من البحر المتوسط” وفقاً لما تقضي به الاتفاقيات والأعراف الدولية الخاصة بالبحار حسب زعمه ، مشيرا إلى أن هذه المساحة كانت مستغلة من قبل اليونان في السابق.

وزعم الحزب في بيانه أن التوقيع على المذكرتين جاء لحماية سيادة دولة ليبيا وتعزيز أمنها ودعم مؤسساتها الشرعية ولردع الدول الداعمة لما وصفه بـ” انقلاب المجرم حفتر” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).