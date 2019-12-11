ليبيا – أكد رئيس كتلة حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بمجلس الدولة الإستشاري عبد السلام الصفراني أن ليبيا وتركيا مارستا حقهما الذي يكفله القانون ووقعتا اتفاقيتين بحرية وأمنية لم يمسا من سيادة أي دولة وإنما قطعتا الطريق على من كان يسعى لاستغلال الظرف الذي تمر به ليبيا ليستفيد ويستحوذ على خيراتها.

الصفراني وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″ القطري أمس الثلاثاء أوضح أن ليبيا الآن فرضت سيادتها على ما يزهو على 40 ألف كيلو متر مربع من المياه وستمارس ليبيا وتركيا كامل حقوقهما في التنقيب والحماية والاستثمار في ثروات المتوسط وقد بدا واضحا من تعليق الرئيس التركي أن أنقرة لن تفرط في حقها وحقوق شركائها الليبيين،على حد تعبيره.

وإختتم رئيس كتلة حزب العدالة والبناء مهدداً بالقول:” وتعلم الدول الإقليمية الممتعضة من هاتين الاتفاقيتين قدرات الدولة التركية في إنجاز ما عبر عنه الرئيس أردوغان في تصريحاته الأخيرة “.