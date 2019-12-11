ليبيا – أعلنت قوات البحرية الليبية بالقيادة العامة لجاهزيتها لأي تهديد لأمن البلاد والتصدي لعدوان أنقرة المحتمل بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي لوح خلالها بإرسال قوات إلى ليبيا واعتبرها مجلس النواب والحكومة المؤقتة بمثابة إعلان حرب.

اللواء فرج المهدوي رئيس أركان القوات البحرية أكد في لقاء مع تلفزيون ألفا اليوناني أمس الثلاثاء وفقاً لما أورده موقع “العين الإخبارية” أن لديه أوامر مباشرة بإغراق أي سفينة تركية قد تقترب من المنطقة.

وقال المهداوي :” لديّ أمر حالما تصل سفن البحث التركية فسيكون لدي الحل سوف أغرقها بنفسي لديّ هذا الأمر من المشير خليفة حفتر (القائد العام للجيش الليبي)”.

وفي وقت سابق، قال المهداوي في بيان باللغة اليونانية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “سنحرر العاصمة طرابلس وسندمر الحلم التركي”.

وحول استعدادات البحرية الليبية، صرح النقيب صفي الدين خطاب الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة طبرق بأن القيادة العامة للجيش على استعداد تام للتصدي لأي تحرك تركي يهدد الأمن القومي الليبي.

خطاب وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أكد أن الغرفة الأمنية المشتركة طبرق رفعت الاستعدادات للتصدي لأي تهديد تركي محتمل سواء بحري أو جوي أو بري.

وشدد خطاب على أن القيادة العامة والجهات الأمنية لن تسمح لأي عدو كان بدخول الأراضي الليبية أو أي مساس وتدخل في السيادة الليبية،مشيرا جاهزية قاعدة طبرق البحرية التي تعتبر البوابة الشرقية للمياه الإقليمية الليبية.

الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة طبرق أوضح أن القوات البحرية من فرقاطات عسكرية وزوارق بحرية قتالية تأخذ تمركزات استعداد في هذه الأوقات للتصدي لأي هجوم بحري مسنودة بطيران السلاح الجوي.