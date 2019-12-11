إسبانيا – أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، وجه صدمة مفاجئة لأحد نجوم الفريق قبل أيام من الكلاسيكو.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع برشلونة على ملعب “كامب نو” يوم 18 ديسمبر/ كانون أول الجاري، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بالليجا.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن زيدان أبلغ الكرواتي لوكا مودريتش، نجم الميرينجي، أنه في الأغلب لن يشارك بشكل أساسي في موقعة الكلاسيكو.

وتحول زيدان مؤخرًا إلى وضع ثقته في الشاب الأوروجوائي فيدي فالفيردي بخط الوسط، وذلك إلى جانب الألماني توني كروس والبرازيلي كاسيميرو.

يذكر أن عقد مودريتش مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل، ولم يتفق اللاعب بعد مع الإدارة على التجديد.

المصـدر: كووورة