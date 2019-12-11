سهم “أرامكو” يصعد 10 بالمئة في أول تداول بالبورصة المحلية

سهم “أرامكو” يصعد 10 بالمئة في أول تداول بالبورصة المحلية

الرياض – فتح سهم شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو”، على ارتفاع بنسبة 10 بالمئة وهي نسبة الزيادة القصوى المسموحة للسهم، في أول دقائق التداول على السهم في البورصة المحلية “تداول”.

وأظهرت شاشة العرض لـ “تداول”، أن قيمة السهم صعدت إلى 35.2 ريالا (9.39 دولارات) صعودا من سعر الاكتتاب البالغ 32 ريالا (8.5 دولارات).

وبعد نصف الساعة الأولى من بدء التداول، بلغت قيمة الصفقات على سهم شركة النفط الأكبر بالعالم، 700 مليون ريال سعوي (186.67 مليون دولار).

وبدأ الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم “أرامكو السعودية”، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم “±10 بالمئة” عن سعر الاكتتاب البالغ 32 ريالا (8.5 دولارات).

وبلغت حصيلة الاكتتاب 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، نتيجة طرح 1.5 بالمئة من أسهم الشركة، بما يعادل 3 مليارات سهم.

وطرحت “أرامكو”، أكبر شركة نفط في العالم، 1.5 بالمئة من أسهمها في سوق الأسهم المحلية، أي 3 مليارات سهم، منها 0.5 بالمائة للأفراد (مليار سهم)، و1 بالمائة للمؤسسات.

الأناضول