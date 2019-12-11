ولخفض الملح، واسمه العلمي الصوديوم، في نظامك الغذائي، ينصح بقلة تناول الأطعمة المصنعة مثل الوجبات السريعة والبطاطا، وتناول الأطعمة الطازجة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة واللحوم المحضرة دون إضافة الصوديوم.

لكن إذا كنت لا تستطيع التوقف عن تناول أطعمة مليئة بالملح، يجب عليك على الأقل أن تحرص على التوازن في الجسم، ومن أجل ذلك ينصح موقع “هيلثي إيتنغ” بالتخلص من الصوديوم الذي تتناوله دوريا عن طريق زيادة شرب المياه وتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.

شرب الماء

تتخلص الكلى من الصوديوم في البول. ويساعد شرب المزيد من الماء الكلى على التخلص من الصوديوم الزائد.

في المتوسط​​، يحتاج البالغين من 8 إلى 12 كوبا من الماء يوميا حتي إذا لم يتناولوا الصوديوم، مما يعني أنك قد تحتاج إلى شرب المزيد للتخلص من الملح الزائد في جسمك.