لافروف: الأتراك لم يتمكنوا من فصل المعارضة المسلحة عن “النصرة” بسوريا

لافروف: الأتراك لم يتمكنوا من فصل المعارضة المسلحة عن “النصرة” بسوريا

واشنطن – أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تركيا لم تتمكن بعد من فصل المعارضة السورية المسلحة عن إرهابيي “جبهة النصرة” في منطقة خفض التصعيد بإدلب في سوريا.

وأشار لافروف خلال مؤتمر صحفي له، عقب لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، امس إلى أنه من الضروري تحرير إدلب بالكامل من الإرهابيين واستعادة سيطرة الحكومة السورية عليها.

وجدد لافروف التأكيد على عدم وجود حل عسكري للنزاع في سوريا، وضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة من خلال اللجنة الدستورية السورية.

ولفت الوزير الروسي إلى أنه خلال مباحثاته مع ترامب تم تركيز الاهتمام على موضوع الاستقرار الاستراتيجي والرقابة على الأسلحة وعدم الانتشار.

وقال لافروف إنه جدد الدعوة الروسية إلى تمديد سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3)، وإن القرار بشأن مصير المعاهدة بات الآن بيد واشنطن.

وأكد أن روسيا والولايات المتحدة مستعدتان للعمل في المجالات التي يمكن تحقيق النتائج فيها، مشيرا إلى أنه أكد على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس ترامب لحضور مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 75 للنصر على النازية، التي ستقام في موسكو يوم 9 مايو 2020.

وفي ما يتعلق بالعقوبات، شدد لافروف على أن روسيا لن تتخلى عن مشروعي “السيل الشمالي-2″ و”السيل التركي” للغاز بغض النظر عن العقوبات الأمريكية المحتملة.

وأضاف أن الحديث جرى أيضا عن ضرورة تفادي التصعيد في منطقة الخليج وضرورة اتخاذ خطوات لحل المشاكل الناجمة عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

وأعرب لافروف كذلك عن أمله بعدم تدخل قوى خارجية في لبنان ولا في العراق. كما عبر عن التضامن مع الحكومة العراقية التي تبذل جهودا لمحاربة بقايا تنظيم “داعش” ورص صفوف المجتمع العراقي.

المصدر: RT، وكالات