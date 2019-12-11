السعودية – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان صابر الرباعي، على هامش حفلهما الذي أقيم مؤخراً في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

وكشف الفيديو عن حالة غضب كبيرة انتابت الفنان صابر الرباعي، بعد أن تم تاجيل حفله ليصعد بعد شيرين عبدالوهاب، إذ كان يظن أن شيرين هي السبب في تغيير موعد فقرته في الحفلة، وهو ما دفعه للانتظار في سيارته.

وظهرت شيرين في الفيديو، وهي تسرع؛ بعد انتهاء حفلها إلى سيارة صابر الرباعي لتوضح له سوء التفاهم، وأنها لم تطلب من القائمين على الحفلة أن تقدم موعد صعودها على المسرح، وأنهم السبب الرئيسي في هذا الخلاف.

وقالت شيرين عبدالوهاب في الفيديو: “أقسم بالله والله العظيم وحياة ولادي هما اللي غيروا المواعيد”، ليرد عليها صابر “غود لك.. متأكد راح تكسري الدنيا”، وقامت شيرين عبدالوهاب بتقبيله أمام زوجها الفنان حسام حبيب كنوع من التصالح.

وشهدت الحفلة تجاوزات شيرين عبدالوهاب، عندما غضبت منها السيدات بعد تصريحها المثير للجدل ووصف بعضهن بالعوانس.

كما سبق هذا التصريح زلة لسان أخري لـ شيرين عبدالوهاب عندما قالت إن النساء لا يمكن أن يستغنين عن الرجال ولابد من سماع كلامهم.

وكالات + مواقع التواصل الأجتماعي