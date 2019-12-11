فرنسا – أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن “اجتماع باريس يهدف إلى حث السلطات اللبنانية على استيعاب خطورة الوضع”، في إشارة لما يشهده لبنان من احتجاجات أدت إلى استقالة الحكومة.

ولفت لودريان حسب “رويترز”، إلى أن “الاجتماع سيشكل دعوة قوية للسلطات اللبنانية لتشكيل حكومة بسرعة من أجل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة”.

يذكر أن فرنسا ستستضيف غدا الأربعاء، مؤتمرا دوليا حول لبنان، من أجل أن يتمكن المجتمع الدولي من الدعوة إلى تشكيل سريع لحكومة فاعلة، لاستعادة الوضع الاقتصادي، وتلبية الطموحات التي عبر عنها الشعب اللبناني.

المصدر: رويترز