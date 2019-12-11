مصر – وجه رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، إنذارا شديد اللهجة للحكومة وأعضائها من الوزراء بسبب تغيّب الأخيرين عن الجلسات النيابية، وعدم تفاعلهم مع مشاكل المواطنين.

وقال عبد العال: “الحكومة في مأمن والمجلس في مرمى النيران، وهذه النظرة يجب أن تنتهي”، وأضاف أن هناك العديد من المشاكل التي تصدرها الحكومة للبرلمان والمجتمع، و”هي مش كيميا لكن يبدو لي أن المخ متوقف عن التفكير”.

وتابع: “طلبت أكثر من مرة طالما فيه هناك وزير مختص بمناقشة أمر ما أن يحضر الجلسة العامة”.

وأضاف: “لقد أخليت المقاعد المخصصة للوزراء لكى تصورها الصحافة، ويروا عدم حضور الوزراء”.

وتابع: “أستطيع أن أجبر مجلس الوزراء كاملا بحضور الجلسة طبقا للدستور، وليس تعنتا، لكني أراعي الظروف”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية