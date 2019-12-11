ليبيا – أعلن مجلس النقابة العامة لموظفي التعليم العالي عن استمرار إضراب موظفي التعليم العالي إلى أن يتحصلوا على مطالبهم المتمثلة في التأمين الصحي والعدالة الاجتماعية في المرتبات.

المجلس أشار في بيان له تلقت المرصد نسخة منه إلى أن المجلس قرّر إعداد وتنظيم وقفة احتجاجية بمشاركة جميع موظفي التعليم العالي أمام المجلس الرئاسي وأنه سيُعلن تحديد موعدها في وقت لاحق.

ونوّه المجلس إلى أن قرار استمرار الإضراب جاء نتيجة عدم وجود إستجابه من الجهات المعنية التي تمت مخاطبتها و عقب إجتماع المجلس بجامعة طرابلس والذي تم به مناقشة مجريات إضراب موظفي التعليم العالي.