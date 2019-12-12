إيطاليا – انتزع نادي أتلانتا الإيطالي، بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الثمين على مضيفه شاختيار دونيتسك (3-0) اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسجل ثلاثية أتلانتا، تيموثي كاستانيي، وماريو بازاليتيش، وروبين جوسينس، في الدقائق 66 و80 و90+5 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع أتلانتا رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني، ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بينما تجمد رصيد شاختيار عند النقطة 6 في المركز الثالث، وتحول إلى الدوري الأوروبي.

واستفاد أتلانتا من فوز مانشستر سيتي الإنجليزي المتصدر بـ14 نقطة، على دينامو زغرب الكرواتي 3-1، في نفس الجولة ليصعد الفريقان إلى ثمن النهائي.

المصدر: وكالات