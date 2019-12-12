ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده لم تتلق طلبا من ليبيا بخصوص إرسال قوات تركية إليها، مشيرا أنه لا يوجد حاليًا أي إرسال للقوات.

أوغلو وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الكرواتي جوردون جريليك رادمان، عقب اجتماع بينهما في مقر الخارجية التركية في العاصمة أنقرة اليوم الأربعاء وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية أضاف:” أنه لا يوجد حاليًا أي إرسال لقوات مقاتلة إلى ليبيا لأننا لم نتلق طلبا بهذا الخصوص وهذا غير مذكور ارسال القوات في الاتفاقية الأمنية بين تركيا وليبيا ولقد أعلن رئيسنا بالفعل أنه يمكننا تقييم الأمر إذا ما جاءنا طلب من الجانب الليبي”.

ولفت إلى أن الاتفاقيتين مع ليبيا دخلت حيز التنفيذ وذلك بعد مصادقة الحكومة في ليبيا والبرلمان في تركيا عليهما.

وحول احتجاج اليونان على الاتفاقية لدى الأمم المتحدة أشار أوغلو:” نرد على اليونان من خلال تسجيلنا الاتفاقية وتحديد جرفنا القاري الجديد لدى الأمم المتحدة،ولقد قلنا أن الحجج التي تطرحها اليونان باطلة ثم نحن وقعنا مذكرة التفاهم كدولتين ذات سيادة وفقًا للقانون الدولي، وبذلك حافظت تركيا وليبيا على حقوقهما المنبثقة من ذلك القانون”.

كما أشار إلى أن اتفاقية الأمن والتعاون بين تركيا وليبيا لا تتضمن موضوع إرسال قوات وإنها مذكرة تفاهم حول التعليم والتدريب وتبادل المعرفة الفنية والخبرة ولا تتضمن أي شيء آخر غير ذلك وفي الماضي كان هناك اتفاقيات مماثلة وتم التوقيع على نسخة محدثة عنها.

وزير الخارجية التركي نوّه إلى أن بلاده عندما ترسل أي قوة إلى الخارج يتطلب ذلك إقرارا من البرلمان التركي أولا،مبينا أن تركيا اتخذت لغاية اليوم كل خطواتها وفقا لقوانينها الوطنية والقوانين الدولية وستفعل ذلك في المستقبل أيضا.