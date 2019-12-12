ليبيا – قال رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي إن الأزمة الليبية من الأسباب الأساسية لاستمرار الأزمات في الساحل، مشيرا إلى أن تسوية هذه الأزمة خطوة ضرورية لمواجهة الإرهاب في منطقة الساحل.

ديبي وفي كلمته بالجلسة الأولى لمنتدى أسوان للتنمية أكد وفقاً لما أوردته صحيفة “الوطن” المصرية الأربعاء أن الليبيين في أيديهم حل هذه الأزمة،موضحا أن إعطائهم فرصة للتشارو والحديث والوفاق يعني عودة السلام في الساحل.

وطالب ديبي الاتحاد الأفريقي والدول المجاورة أن تضاعف جهودها مع الأمم المتحدة والدول العربية حتى تخرج ليبيا من أزمتها وتسير مع أفريقيا.