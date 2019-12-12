ليبيا – عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أمس الأربعاء اجتماعاً بمقر المجلس في مدينة طرابلس برئاسة فائز السراج رئيس المجلس وبحضور أحمد معيتيق ومحمد عماري و أحمد حمزة.

المجلس إستعرض وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي وعدد من الملفات التي تتعلق بالوضع الأمني والوضع الاقتصاد والخدمي وتأمين احتياجات النازحين من مناطق القتال حول العاصمة طرابلس.



ومن ناحية أخرى بحث المجلس الإجراءات والتدابير المتخذة لإعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي بشكل آمن وتأمين المطار والعاملين به والمسافرين حيث أعلنت وزارة المواصلات عن إستئناف الرحلات الجوية بالمطار ابتداءاً من اليوم.



وإثر الاجتماع توجه السراج والأعضاء إلى مطار معيتيقة حيث قاموا بجولة تفقدية اطلعوا خلالها على ما تم تنفيذه من عمليات صيانة وتجهيز للمطار استعداداً لاستئناف الرحلات الجوية.



ورافقهم في الجولة كل من وزير المواصلات ميلاد معتوق ورئيس مصلحة المطارات ومدير عام المطار.

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