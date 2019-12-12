مصر – اوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن ما حدث في مصر صورة مصغرة للواقع الإفريقي، مشيرا إلى أنه: “في مصر منذ 2013 كان لدينا ما يشبه الحرب الأهلية والإرهاب”.

وأشار السيسي في تصريحات على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا إلى أنه: “كان أمامنا خيارات إما أن نواجه الإرهاب ونتوقف عن التنمية أو نترك الإرهاب ونعمل على التنمية، ولكن قررنا السير في الطريقين”.

وأكمل السيسي: “يجب أن يتكاتف العالم في مواجهة الإرهاب وليس القارة الإفريقية بمفردها، ولا بد من التعامل بحسم مع الدول التي ترعى الإرهاب وأن يكون هناك رد جماعي في مواجهة الإرهاب”.

ونوه: “إن أردنا تنمية مستدامة في القارة الإفريقية ليس أمامنا سوى العمل على البنية الأساسية التحتية لذلك، فهناك أمل وتفاؤل رغم التحديات التي تواجه القارة الإفريقية”.

المصدر: المصري اليوم