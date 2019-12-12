كندا – يؤثر تجاهل البعض لأهمية الوجبات الغذائية الصحية خلال التقلبات الجوية ووقت سقوط الأمطار على الجهاز المناعي والتعرض لبعض المشكلات الصحية ؛ لذا سنستعرض في هذا السياق أبرز الأطعمة التي يجب تجنبها خلال ذلك الوقت.

• الوجبات السريعة

تحتوي الوجبات السريعة على نسب عالية من الدهون والسكريات؛ والتي تسبب مشاكل صحية خطيرة والتي من بينها تدمير جهاز المناعة.

• المشروبات الغازية

تتضمن المشروبات الغازية على نسبة مرتفعة من السكريات والسعرات الحرارية؛ وهو الأمر الذي يؤدي إلى مقاومة الجسم للأنسولين والتأثير على جهاز المناعة.

• البطاطا المقلية

تؤدي لـ مشكلات صحية في المعدة والقولون؛ فتصبح منطقة الجهاز الهضمي أضعف منطقة في الجسم؛ فتكون عُرضة للإصابة بالأمراض التي تنتشر خلال سقوط الأمطار مثل نزلات البرد.

وكالات