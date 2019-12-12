ليبيا – دعا عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو المجلس الإستشاري وحيد برشان حكومة الوفاق إلى عدم التردد أمام “مبادرة تركيا” والتحرك والتفاعل الإيجابي السريع معها في إشارة منه إلى عرض أردوغان إرسال عسكريين اتراك غلى ليبيا في حال طلب حكومة الوفاق ذلك.

برشان قال في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إن هذه الفرص لا تتكرر دائماً، معتبراً أن كل ساعة وكل يوم تتأخر حكومة الوفاق فى طلب مساعدة تركيا تثبت للشعب الليبي وللعالم ترددها وضعفها وعدم صدقها للتخلص مما أسماه بـ”المعتوه”.