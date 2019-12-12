ليبيا – طالب برلماني إيطالي وعضو لجنة الشؤون الخارجية عن حزب فراتيلي دي إيتاليا (إخوة إيطاليا) إيدموندو تشيريلي بتدخل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو وذلك على خلفية إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق.

تشيريلي طالب وفقاً لوكالة “نوفا” الإيطالية بالتدخل على الفور لوصم التحول التدخلي وألا تقف إيطاليا تشاهد الأمر في صمت وفقاً لتعبيره.

وإعتبر أن تصريحات أردوغان خطيرة وتزيد من خطورة الوضع الصعب للغاية في الأراضي الليبية، مشيراً إلى ضرورة وقف الحروب التي لن يسفر عنها سوى الآلاف من القتلى الأبرياء.

كما دعا الحكومه الإيطالية من خلال دي مايو لاتخاذ موقف قوي إلى جانب الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه لا يمكن لأحد أن يبقى غير مبال أمام غطرسة الديكتاتور في إشارة لأردوغان.