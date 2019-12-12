واشنطن – صعدت عقود النفط الآجلة 1.66 بالمئة بالنسبة لخام برنت، الخميس، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب التوصل لـ “اتفاق تجاري مع الصين”.

وقال ترامب في تغريدة: “أصبحنا قريبين جدا من التوصل لاتفاق كبير مع الصين، إنهم يريدون ذلك، وكذلك نحن”، دون مزيد من التفاصيل.

وبحلول الساعة (15:12 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير / شباط بنسبة 1.66 بالمئة أو 1.05 دولارا إلى 69.75 دولارا للبرميل.

كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير/ كانون الثاني بنسبة 1.48 بالمئة أو 88 سنتا إلى 59.63 دولارا للبرميل.

جاءت تغريدة ترامب الخميس، بعدما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تدرس إرجاء فرض رسوم جمركية على واردات صينية، كانت ما تزال مقررة منتصف الشهر الجاري.

والولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بأكثر من 18.5 مليون برميل يوميا، بينما الصين أكبر مستورد للخام وثاني أكبر مستهلك بمتوسط 13 مليون برميل يوميا.

الأناضول