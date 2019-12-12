مصر – نفت الفنانة حلا شيحة في تصريحات صحافية، ما تردد مؤخراً حول زواجها سراً من رجل أعمال، وأنه أهداها فيلا في مجمع سكني يمتلكه.

وسخرت حلا من تلك الشائعة، وقالت: “هاتولي الفيلا ومش عايزاه هو”، مشيرة إلى عدم معرفتها بمصدر تلك الشائعة؛ لذا تفضل عدم الرد وتحرص على تجاهلها منشغلة بأعمالها.

وأضافت “لو هناك حاجة حقيقية بجد هعلن عنها على الفور”.

يذكر أن هذه الشائعة ليست الوحيدة التي لاحقت حلا شيحة منذ إعلان عودتها للفن قبل عام ونصف العام، فقد سبقتها شائعة زواجها من الفنان محمد رمضان والتي نفتها بشدة.

من ناحية أخرى، صرحت حلا بأنها ستبدأ في تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد “مش أنا”، أمام النجم تامر حسني منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، مشيرة إلى أن ترشيحها للفيلم جاء من قبل تامر حسني.

كما أكدت حلا أنها لن تخوض السباق الرمضاني 2020، وإنها دائماً تختار أدوارها بعناية حتى تنال إعجاب جمهورها، وتنتظر أعمالاً جيدة لتقديمها.

وسائل اعلام مصرية