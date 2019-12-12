إيطاليا – تحدث مهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الفريق الذي لا يفضل مواجهته في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورد رونالدو على سؤال عما إذا كان يفضل مواجهة فريقه السابق ريال مدريد في الدور ثمن النهائي قائلا: “ريال مدريد فريق رائع، لكنني أفضل مقابلته لاحقا. أفضل مواجهة الريال في النهائي”.

وفاز اليوفي في مباراته الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال على على باير ليفركوزن، أمس الأربعاء، بهدفين لكريستيانو رونالدو، وغونزالو هيغواين، ليؤكد أحقيته في بلوغ الدور ثمن النهائي.

وبلغ الدور نفسه نادي ريال مدريد، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، خلف باريس سان جيرمان المتصدر بـ 16 نقطة.

وتقام قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، الاثنين المقبل، في مدينة نيون السويسرية، وتبقى مواجهة يوفنتوس والريال واردة جدا.

وكان رونالدو (34 عاما)، أحد أبرز نجوم الريال بين العامين 2009 و2018، ونجح في الفوز معه بكأس دوري الأبطال 4 مرات في أعوام 2014 و2016 و2017 و2018، كما حصد جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم في خمس مناسبات، منها أربعة في الفترة التي قضاها مع نادي العاصمة الإسباني.

وفي الموسم الحالي، سجل الدولي البرتغالي 10 أهداف في 18 مباراة خاضها مع يوفنتوس في كافة المسابقات.

المصدر: matchtv.ru