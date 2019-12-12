النيبال – ذكرت شرطة نيبال اليوم أن فيلا بريا قتل امرأتين وأصاب أربعا، قرب متنزه وطني في جنوب غربي البلاد.

وقال ضابط الشرطة دينيش أشاريا، إن المرأتين، (50 و38 عاما) كانتا تجمعان العشب للماشية من غابة محلية بالقرب من متنزه “شوكلافانتا” الوطني صباح اليوم الأربعاء، عندما دهسهما الفيل.

وأضاف: “هاجمهما الفيل عندما كانتا تحاولان الفرار، مشيرا إلى أن المصابات الأربع يتلقين العلاج في مستشفى في الهند”.

ويضم المتنزه العديد من الحيوانات المهددة بالانقراض، مثل النمور ووحيد القرن وغزلان المستنقعات، بالإضافة إلى طيور نادرة.

وقبل أسبوعين، قتل فيل بري امرأة تبلغ من العمر 35 عاما، وأصاب أخرى بالقرب من متنزه وطني في المنطقة الجنوبية الوسطى من البلاد.

المصدر: وكالات