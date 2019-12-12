انجلترا – صرح جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، اليوم الخميس، إن الفرق التي تأهلت في صدارة المجموعات تخشى مواجهة السبيرز، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصعد توتنهام كوصيف للمجموعة الثانية، برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر بايرن ميونخ (18 نقطة)، وينتظر القرعة التي ستقام في مدينة نيون السويسرية، الاثنين المقبل، للتعرف على منافسه القادم.

وعن ذلك قال مورينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: “أعتقد أننا أحد أقوى الفرق الموجودة في المركز الثاني.. الفرق التي تأهلت في المركز الأول لا تريد اللعب ضدنا”.

وتابع: “نحن فريق يمر بمرحلة من الصعود والهبوط، والتي غالبًا ما تترك بصماتها على اللاعبين”.

وواصل: “مع ذلك، في نهاية فبراير/شباط المقبل (موعد ثمن النهائي الأوروبي)، سأكون عرفت اللاعبين بشكل أفضل، وهم أيضًا سيتعرفون علي.. ينتظرنا شهران من العمل معًا، وأعتقد أننا حينها سنكون أكثر استعدادًا”.

وتولى مورينيو القيادة الفنية للسبيرز، الشهر الماضي، عقب إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

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