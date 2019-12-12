لبنان – كشف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية منصور بطيش، أن لبنان يخسر يوميا بين 70 و80 مليون دولار، بسبب حالة الشلل التي أصابت اقتصاد البلاد على خلفية الاحتجاجات.

وقال بطيش لتلفزيون “إم تي في” اليوم الأربعاء: “نصف الحركة مشلولة في البلد وكل يوم إجمالي الدخل هو 150 مليون دولار ما يعني أن البلد يخسر يوميا ما لا يقل عن 70 إلى 80 مليون دولار”، لافتا إلى أن “الأزمة تفاقمت كثيرا حيث باتت تتطلب حلولا سريعة”.

وأضاف بطيش أن لبنان في “عين العاصفة”، داعيا المسؤولين السياسيين إلى “تحمل مسؤولياتهم وعدم الترفع عن الكثير من الأمور” كي لا يعيش المواطن في حالة من الهلع.

وحث المواطنين وأوساط الأعمال على التعامل بالليرة اللبنانية حصرا، لأن العملة الوطنية جزء من سيادة الدولة.

وأكد أن وزارة الاقتصاد تراقب الأسعار خصوصا “الأفران ومحطات البنزين والمواد الأساسية”، مضيفا أن “التموين مؤمن لـ3 أشهر ولم نصل إلى فقدان مواد غذائية”.

وحاول طمأنة المواطنين بالقول إن هناك ما يقارب 49 مليار دولار موظفة في الخارج بالإضافة إلى الذهب، ما يعني أن البلد لديه قدرات و”ليس من المفترض أن نخاف”.

وشدد بطيش على أن لبنان يحتاج إلى “حكومة متجانسة متعاونة قادرة على إعادة الثقة للبلد وإجراء إصلاحات جذرية وفورية في الاقتصاد”.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي موجة احتجاجات تأتي على خلفية أشد أزماته الاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

المصدر: mtv.com.lb