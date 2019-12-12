ليبيا – أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في رسالة بعث بها لوزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة أن ألمانيا تقف بقوة وتدعم المسار السياسي الذي اختارته البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية.

وزير الخارجية الألماني أشار وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لخارجية الوفاق أنه من المهم جدًا التواصل مع الليبيين وإبلاغهم بمسار ومجريات مؤتمر برلين مما سيمكن المؤتمر من وضع الأطر العامة لعملية مصالحة ليبية داخلية ناجحة.

وأشاد الوزير الألماني بالدعم الذي يتلقاه من سيالة شاكراً إياه على حسن الضيافة والاستقبال في زيارته التي قام بها لمدينة زوارة .