انجلترا – افاد البرازيلي ويليان، مهاجم تشيلسي، اليوم الخميس، إن وكيله يجري حاليًا محادثات مع إدارة النادي، من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتلقى اللاعب عرضين من برشلونة وأتلتيكو مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه استمر ضمن صفوف الفريق الإنجليزي.

وقال ويليان، خلال تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “لقد ذكرت عدة مرات أن رغبتي هي البقاء في تشيلسي، وأحب النادي كثيرًا، وأشعر بالترحيب الشديد هنا، وكذلك عائلتي، فنحن نحب الحياة في لندن”.

وأضاف: “أنا في منتصف الموسم، وأحاول ألا أفكر في الأمر، كي لا أفقد تركيزي في الملعب.. وكيلي والنادي يتحدثان، وآمل أن تخرج أخبار جيدة قريبًا”.

واختتم: “في سوق الانتقالات، من الطبيعي أن تظهر العروض والتكهنات، خاصة للاعبين في نهاية عقودهم، لكن تركيزي بنسبة 100% مع تشيلسي”.

وكان ويليان قد انضم لصفوف البلوز، في عام 2013، قادمًا من أنجي الروسي، حيث لعب بقميصهم أكثر من 300 مباراة.

المصدر: كووورة