مصر – فقدان الوزن مهمة شاقة على الكثيرين، خاصة مع محاولات اتباع أنظمة الدايت المختلفة والالتزام بأنواع معينة من الطعام وعدد محدد من السعرات، كذلك الرياضة قد لا تعطي نتائج سريعة.

نشرت مجلة (الكونستلو) 5 طرق تساعدك على التخلص من الوزن الزائد وتقليص حجم المعدة تدريجيًا دون الحاجة لاتباع أنظمة الرجيم وممارسة الرياضة، وفقًا للدكتور هاني جبران، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية.

1- تقسيم الوجبات

الامتناع عن تناول الطعام لفترة طويلة من الوقت يجعل الشخص يشعر بالجوع الشديد مما يجعله يستهلك كمية كبيرة من الطعام، مما يؤدي إلى تمدد جدار المعدة وزيادة سعتها، لذلك من الأفضل تقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة متعددة يتم تناولها على مدار اليوم، بمتوسط 5 وجبات بحيث يتناول الشخص الطعام كل ساعتين أو ثلاثة، مما يجعل المعدة تتقلص ويساهم في رفع معدل الحرق.

2- عدم الإنتظار للشبع

يفضل عدم الوصول لمرحلة الشبع الشديد عند تناول الطعام للحفاظ على جزء فارغ في المعدة، لأن الوصول لمرحلة الشبع يجعل المعدة تعتاد على نفس الكمية الكبيرة من الطعام وتتمدد أكثر.

3- مضغ الطعام جيدًا

مضغ الطعام جيدًا وببطء حيلة يصنعها الشخص على المخ، بحيث يعتقد أنه يحصل على ما يريده من الطعام، بسبب تكرار حركة المضغ عدة مرات، كما أن ذلك يساهم في تناول كمية أقل من الطعام، مما يشجع على تقلص المعدة والاعتياد على كمية أقل من الطعام، كما أن المضغ الجيد يزيد درجة الاستمتاع بالطعام ويسهل عملية الهضم، مما يعطي الشخص شعور بالارتياح.

4- تقليل الدهون

الأطعمة الغنية بالدهون تحتوي على سعرات حرارية عالية، وتتسبب في زيادة الوزن، كما أن الأطعمة الدهنية تتسبب في إبطاء سرعة الهضم، مما يساهم في تمديد جدار المعدة، ويفضل أن يقوم الشخص بالتخلص من الدهون بشكل تدريجي في طعامه.

5- تناول البقوليات والحبوب الكاملة

تحتوي البقوليات والحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان، على نسبة مرتفعة من الألياف، وبالتالي تساعد على الشعور بالشبع واستهلاك كمية أقل من الطعام والسعرات الحرارية، فتمنع تمدد جدار المعدة وتقلل سعة المعدة فيفقد الشخص الوزن بشكل تدريجي

وكالات