ليبيا – أكد كاتب الدولة التونسية المكلف بوزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي أن إبرام اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع تركيا غير مطروح بالنسبة لتونس.

طبجي وفي إجابة عن سؤال وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأربعاء حول إمكانية إبرام تونس لاتفاقية مع تركيا على غرار تلك المبرمة بين أنقرة وحكومة الوفاق قال:” لدينا اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا تعود تقريبا لـ30 سنة وبطبيعة الحال ليس لدينا إشكالية في ترسيم الحدود مع جيراننا”.

وتابع:” أما إبرام اتفاقية مع تركيا فبطبيعة الحال هذا الموضوع غير مطروح بالنسبة لتونس”.

وعن الجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية، أضاف طبجي:” المجموعة الدولية بصدد الإعداد لمؤتمر برلين ونحن مهتمون بكل الشأن الليبي، باعتباره بلد جوار وكل ما نتمناه أن تكون هناك تسوية سياسية تنبذ الحل العسكري وأن يكون إعطاء المجال لليبيين أنفسهم لأن يجدوا حلا”.

الوزير التونسي المكلف إختتم تصريحه بالقول:” كلما تركنا المجال لليبيين كي يتحادثوا ويتحاوروا كلما كان المجال لإمكانيات التنمية المستدامة أكثر وهذا هو موقف تونس نبذ الحلول العسكرية والبحث عن الحلول السياسية”.