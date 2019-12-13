إيطاليا تدعو لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا في ظرف عام

إيطاليا تدعو لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا في ظرف عام

روما – دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الجمعة، إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في ظرف عام واحد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده كونتي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عقب مشاركته في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي.

وهنأ كونتي، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعد فوز حزبه “المحافظين” في الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي جرت الخميس.

وأردف: “يجب إبرام اتفاق التجارة الحرة مع بريطانيا بحلول ديسمبر/كانون الأول 2020، هذا الوضع يحتاج إلى مجهود كبير لأن الوقت ضيق”.

واستطرد كونتي، “يجب العمل على إبرام الاتفاق في إطار المساواة بين الطرفين، دون منح مزايا لا داعي لها لبريطانيا”.

وأظهرت نتائج الانتخابات البريطانية شبه النهائية، الجمعة، فوز حزب المحافظين الحاكم بالأغلبية المريحة التي تمكنه من قيادة الحكومة بمفرده، وتمرير بريكست، بعد أكثر من عام من الجمود بسبب إعاقة البرلمان.

وتعليقًا على الفوز، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، إن نتائج الانتخابات ستمنحه تفويضا “لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي” الشهر المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن حزب المحافظين فاز بـ363 مقعدًا من إجمالي مقاعد مجلس العموم الـ650، وذلك بعد فرز 648 دائرة انتخابية (مقعدًا).

ويحتاج أي حزب لغالبية 326 صوتًا لقيادة الحكومة البريطانية بمفرده، وهذا ما كان جونسون يسعى للحصول عليه لطي صفحة أزمة بريكست، التي تثير شرخا كبيرا في المملكة المتحدة.

الأناضول