ليبيا – أعرب رؤساء دول وحكومات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا اليوم الجمعة في بروكسل عن العزم على العمل من أجل إنجاح مؤتمر برلين الذي يتعين عقده دون مزيد من التأخير، مبدين تقديرهم للجهود التي بذلها وزراء الخارجية المعنيون لتحقيق هذه الغاية.

وجاء ذلك في بيان مشترك في أعقاب اللقاء الثلاثي على هامش القمة الأوروبية في بروكسل الذي جمع صباح الجمعة كل من رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجددت الدول الأوروبية الثلاث تأكيد التأييد الكامل للأمم المتحدة وعمل الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة وذلك لأن السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لا يمكن تحقيقهما إلا عبر مسار حل سياسي، وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية.

كما أكد زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا تمسكهم الثابت بوحدة وسلامة أراضي واستقلال وسيادة ليبيا إبتغاء في ليبيا مستقرة وآمنة وديمقراطية ومزدهرة من أجل مصلحة الشعب الليبي والمنطقة الأورومتوسطية بأكملها.

وجه رؤساء دول وحكومات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا نداء إلى الأطراف الليبية والجهات الفاعلة الدولية يدعو إلى الامتناع عن القيام بعمليات عسكرية والمشاركة بصورة حقيقية في وقف شامل ودائم للأعمال العدائية واستئناف مفاوضات ذات مصداقية تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما دعت الدول الثلاث إلى أن تلعب المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي دورًا مهمًا في التنفيذ الفعلي لمخرجات مؤتمر برلين الذي سينعقد في وقت لاحق حول الازمة الليبية.