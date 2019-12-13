السعودية – بلغ الروسي دانييل مدفيديف، والإيطالي فابيو فونيني، نهائي كأس الدرعية للتنس، وهي أول دورة عالمية استعراضية في هذه الرياضة تستضيفها السعودية، وانطلقت أمس الخميس بمشاركة 8 لاعبين.

وتغلب مدفيديف، المصنف خامسا عالميا، اليوم الجمعة، على البلجيكي دافيد غوفان، الحادي عشر 6-3 و6-3، ليلتقي غدا السبت فونيني، المصنف 12 عالميا، والفائز على الفرنسي غايل مونفيس، العاشر عالميا، 6-4 و6-4.

وعوض الأمريكي جون إيسنر، صاحب الإرسالات الساحقة، خسارته في ربع النهائي أمام فونيني في اليوم الأول، بفوز صعب على السويسري ستان فافرينكا، حامل لقب 3 بطولات كبرى، في مباريات الترضية لتحديد المراكز 7-6 و7-5.

وضمن إيسنر، مكانا له ضد الألماني يان لينارد شتروف في مباراة تحديد المراكز النهائية.

وفي المباراة الثانية لدور الترضية، حقق شتروف الفوز على الأمريكي مايكل مموه 6-4 و6-1، بعد مشاركة الأخير كلاعب بديل إثر إصابة في الكوع للفرنسي لوكا بوي.

وتقدر قيمة الجوائز المالية للدورة بثلاثة ملايين دولار أمريكي.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية في وقت سابق من هذا العام، إقامة هذه الدورة الأولى من نوعها في المملكة، والتي تأتي في سياق تعزيز النشاطات الرياضية ذات الطابع العالمي في السعودية.

المصدر: وكالات