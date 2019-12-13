المسماري أكد خلال مداخلة هاتفية مع “سكاي نيوز عربية” أن الجيش يتعامل مع القوات التركية المتواجدة في ليبيا لمساندة حكومة السراج، مشيرا إلى نجاح الجيش في تدمير عشرات الطائرات التركية المسيرة التي تستخدم ضده.

وطالب المتحدث باسم الجيش المجتمع الدولي بإدانة هذا الاتفاق الذي يمس سيادة ليبيا وعددا من الدول الأخرى، مشدداً على أن الجيش لن سمح بتطبيق اتفاق فائز السراج وتركيا التي يرفصها الشعب الليبي .

وأضاف أن قوات الجيش دخلت إلى مناطق وأحياء رئيسية في العاصمة طرابلس، داعياً المسلحين إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم، قائلا: “نحن نضمن سلامتهم”.

وأوضح أن اشتباكات عنيفة على محاور العاصمة طرابلس، لافتا إلى أن الجيش الوطني دخل المرحلة الأخيرة من تحرير طرابلس.

وأكد المتحدث باسم الجيش أن كل خطوط العمليات تشهد اشتباكات مع الميليشيات في طرابلس، معلناً السيطرة على منطقة التوغار جنوب غرب طرابلس والتقدم باتجاه الكريمية.