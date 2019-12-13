ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إن ساعة الصفر التي أعلنها “حفتر ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) أمس الخميس هي النداء الأخير اليائس ومعركة طرابلس ستشهد حسما في مصلحتنا عما قريب على حد زعمه .

االمشري وفي اتصال هاتفي مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا رأى أن “حفتر” فقد استراتيجية النفس الطويل وأن أتباعه في المنطقة الشرقية بدؤوا يفقدون الثقة فيه وفي أي حسم عسكري حسب زعمه ، مشددا على رغبتهم في حل سياسي حقيقي ولكن دون حفتر لا كثيرا أو قليلا حسب تعبيره.

وبخصوص التحقيقات مع الطيار عامر الجقم الذي أسقطت طائرته وتم أسره، زعم المشري أنها كشفت عن أسرار عسكرية مهمة، داعيا إلى ضرورة محاكمته عسكريا وتنفيذ القصاص وأن أي وساطات اجتماعية في حقه مرفوضة.