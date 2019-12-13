فيينا – ارتفع النفط لأعلى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر يوم الجمعة، إذ بدا أن التقدم في سبيل تسوية النزاع التجاري الأمريكي الصيني ونتيجة الانتخابات العامة في بريطانيا يبددان غمامتين كانتا تخيمان على شهية المستثمرين للمخاطرة.

وقالت مصادر أمريكية يوم الخميس إن واشنطن حددت شروطها لإبرام اتفاق تجارة مع بكين، إذ عرضت تعليق بعض الرسوم الجمركية على السلع الصينية وخفض أخرى في مقابل مشتريات صينية لمزيد من السلع الزراعية الأمريكية.

وصعد خام القياس العالمي برنت إلى 65.22 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ 23 سبتمبر أيلول، وبحلول الساعة 1135 بتوقيت جرينتش، كان مرتفعا بمقدار 99 سنتا عند 65.19 دولار. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 74 سنتا إلى 59.92 دولار للبرميل.

تثبط حرب التجارة الدائرة منذ 18 شهرا أسعار النفط، بينما تلقي الضبابية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بظلالها. وفاز حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة التي أجريت الخميس، مما يعطيه القدرة على إتمام عملية انسحاب البلاد من الاتحاد.

وساعد نزول في الدولار الأمريكي مع زيادة للجنيه الاسترليني في دعم السلع الأساسية. وصعد الاسترليني أكثر من اثنين بالمئة، مدعوما بنتائج الانتخابات التي ظهرت خلال الليل.

رويترز