روسيا – هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بمناسبة فوز “حزب المحافظين”، الذي يتزعمه، في الانتخابات البريطانية وإعادة توليه منصبه.

وقال بوتين، في برقية أرسلها اليوم الجمعة إلى جونسون وتم نشرها على موقع الكرملين: “تفضلوا بقبول تهاني بمناسبة إعادة تعيينكم رئيسا للوزراء. إنني على يقين بأن تطوير الحوار البناء والتعاون في الاتجاهات المختلفة سيستجيب بشكل كامل لمصالح شعبي بلدينا وكل القارة الأوروبية”.

وأضاف الرئيس الروسي: “أتمنى لكم النجاح في مثل هذه الأنشطة المسؤولة في رئاسة الحكومة، وكذلك موفور الصحة والعافية”.

وحقق “حزب المحافظين” فوزا بتقدم كبير في الانتخابات التشريعية البريطانية المبكرة التي تجري في ظل استمرار عملية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مما سمح لجونسون بإعادة شغل منصب رئيس الوزراء بينما يسعى إلى الإسراع في إنجاز “بريكست”.

وفاز “حزب المحافظين”، حسب نتائج فرز 100% من أصوات الناخبين، بـ 365 مقعدا في مجلس النواب، الغرفة السفلى في برلمان البلاد، مقابل 203 مقاعد لمنافسه الأساسي، “حزب العمال” بزعامة جيريمي كوربين.

المصدر: RT