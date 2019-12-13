بروكسل – قدم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ الطعام للموظفين في مقر الحلف ببروكسل، خلال احتفالية بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسه.

وعقب القائه كلمة خلال الفعالية، ارتدى ستولتنبرغ زي النادل، وشرع في تقديم الطعام للحضور.

ورافق الأمين العام في تقديم الطعام، نائبه ميرسيا جيوانا، ومساعده تاجان إيلدم.

وقالت المتحدثة باسم الناتو، أوانا لونغيسكو، للأناضول، إن الفعالية تأتي في إطار احتفالات الحلف بالذكرى السبعين لتأسيسه، وإعرابا عن الشكر لكافة الموظفين “على الأعمال الرائعة التي قاموا بها”.

وكالات