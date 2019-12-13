ليبيا – قال السفير الليبي لدى أنقرة الموقوف عن العمل من قبل خارجية الوفاق عبد الرزاق مختار إن حكومته لن ترضخ أمام الضغوط التي تتعرض لها بسبب إبرامها اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية مع تركيا.

عبد القادر وفي كلمة له خلال ندوة لجامعة أنقرة حول مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا والسراج بخصوص تحديد مناطق الصلاحية البحرية وفقاً لوكالة الأناضول”التركية أمس الخميس أوضح أن مذكرة التفاهم حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية ستكون لصالح الشعبين التركي والليبي حسب زعمه.

وأشار إلى أن ليبيا ضمنت من خلال الاتفاقية حقوقها الممنوحة لها من خلال القوانين الدولية، مضيفاً:” ليبيا بلد مستقل وعضو لدى الأمم المتحدة. ولن نرضخ للضغوط الدولية، ولن تؤثر على سياساتنا وإذا كان هناك أي خلاف فيتوجب حلّه من خلال المحاكم الدولية.”