ليبيا – أكد عضو المجلس الرئاسي المقرب من مجالس الشورى الارهابية محمد عماري زايد أن موازين المعركة ستتغير بالكامل خلال الأيام القادمة.

عماري زايد وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الخميس قال :”إن حفتر ينفذ ما يطلب منه من الدول الداعمة وأن خطابه يائس ومرتعش، ويذكرنا بخطابات القذافي في أيامه الأخيرة” حسب تعبيره.

وأضاف عضو المجلس الرئاسي أن رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والحكومة موجودون في العاصمة طرابلس ويمارسون مهامهم بشكل معتاد.

يشار إلى أن محمد عماري زايد قد نعى في بيان له يوم 2 مايو 2018 الارهابي وسام بن حميد زعيم مايسمى “بمجلس شورى ثوار بنغازي” بعد إعلان عائلته المتواجدة في تركيا موته بعد عام كامل من مقتله في مواجهات مع القوات المسلحة بمدينة بنغازي.

عماري إعتبر في بيانه الذي نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” واطلعت عليه المرصد أن بن حميد يعد “فقيد الوطن وأحد رموز ثورة فبراير المباركة وبأنه قاد معارك الثورة ووقف في مواجهة مشروع الثورة المضادة إلى أن لقي ربه شهيداً بإذن الله”.

ودعا عضو المجلس الرئاسي إلى الوقوف صفاً واحداً لتضميد الجراح وتحقيق مصالحة حقيقية شاملة لبناء الدولة التي ينعم فيها الليبيون بالأمن و تكفل فيها حقوقهم وفق دستور يرتضونه لا عودة فيها لحكم فرد ولا قبيلة.

يشار الى أن صحيفة المرصد كانت قد تحصلت على أدلة فى 10 ديسمبر 2016 تؤكد مقتل بن حميد فى منطقة بوصنيب قرب الحظيرة الجمركية بعد اصابته يوم 1 ديسمبر من ذات العام فى قصف مزدوج استهدف سيارته ومكان تلقيه العلاج حتى قتل ، الا أن شورى بنغازي قد نفى حينها تلك الانباء التي اعلنتها عائلته اليوم.