ليبيا – أكد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي أن الاجتماع المشترك الذي عقده صباح اليوم الجمعة مع كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الازمة الليبية سار على ما يرام.

كونتي وفي تصريحات للصحفيين في أعقاب الاجتماع الثلاثي على هامش القمة الاوروبية في بروكسل وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية قال:” لقد تشاطرنا التقييمات وكذلك حاجة أوروبا إلى جعل صوتها مسموعًا”.

وأردف :”هناك أيضًا جهات أجنبية تلعب الآن دورًا عسكريًا واضحًا للغاية من حيث المعدات والجنود والموارد المالية، يجب علينا مخاطبتهم”.

وشدد رئيس الحكومة الايطالية على أن التوافق الاوروبي التام حول حقيقة أنه يتعين توجيه هذا الصراع وعلى الفور نحو حل سياسي ،مختتماً تصريحه بالقول:”سنقوم بذلك بصوت موحد”،معلنا عن بيان مشترك للقمة في هذا الخصوص سيصدر في وقت لاحق اليوم.