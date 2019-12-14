الولايات المتحدة – ارتفعت عقود النفط الآجلة في تعاملات الجمعة لأعلى مستوى خلال نحو ثلاثة أشهر، مدفوعة بتقارير عن توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري مبدئيا ، في انتظار موافقة الرئيس دونالد ترامب.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت قناة (CNBC)، عن ثلاثة مصادر مقربة من المحادثات، دون ذكر أسماء، إن ترامب التقى مع كبار المستشارين بشأن التجارة مع الصين الخميس لبحث ما إذا كان سيؤجل الجولة القادمة من الرسوم الجمركية بنسبة 15 بالمئة، المقرر سريانها الأحد المقبل.

وبحلول الساعة (11:36 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير / شباط بنسبة 1.54 بالمئة أو 99 سنتا إلى 65.19 دولارا للبرميل.

كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير/ كانون ثاني بنسبة 1.28 بالمئة أو 76 سنتا إلى 59.94 دولارا للبرميل.

وأمس الخميس، قال ترامب في تغريدة: “أصبحنا قريبين جدا من التوصل لاتفاق كبير مع الصين، إنهم يريدون ذلك، وكذلك نحن”، دون مزيد من التفاصيل.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، استمرار نمو المخزونات العالمية من النفط الخام خلال الربع الأول 2020، على الرغم من الاتفاق الجديد لتحالف (أوبك+).

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري أمس إنه “على الرغم من القيود الإضافية لإنتاج النفط من جانب (أوبك+) والتخفيض في توقعاتنا لنمو المعروض من خارج أوبك لعام 2020، إلا أن المخزونات العالمية قد ترتفع بمقدار 700 ألف برميل يوميا، في الربع الأول 2020”.

والجمعة الماضية، قرر تحالف (أوبك+) تعميق خفض إنتاج النفط إلى 1.7 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2020، مقابل 1.2 مليون برميل يوميا طوال 2019.

الأناضول