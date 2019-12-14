إندونيسيا – عثرَ باحثون على ما يعتقد أنّه “أقدم عملٍ فنّي معروفٍ في التاريخ” حتّى الآن، وذلك داخل كهف في جزيرة إندونيسية.

وبحسب ما ذكرت تقارير صحافية، فإنّ العمل الفني يجسّد مطاردة بين صيّادين “أشباه بشر” وحيوانات برية، ويعتقد أنّه رُسِم قبل نحو 44 ألف عام في جزيرة سولاويسي الإندونيسية، وفقاً لفريق علمي قاده الباحثان ماكسيم أوبرت وآدم بروم.

كما يُعتقد أنّ العمل الفنّي هو الأول من نوعه الذي يرصد عملية صيد، وذلك وفقاً لموقع “نيتشر” المتخصّص في الأخبار العلمية.

وقال بروم: “نعتقد أن الفنانين القدامى كانوا من الهومو سابينز (أحد الأجناس القديمة)، والتفكير الروحاني والديني كان جزءا من ثقافة الإنسان البدائي في إندونيسيا”.

ويظهر في اللوحة على ما يبدو، خنزيران و4 جواميس برية و8 “أشباه بشر” يركضون خلفها، حسب ما رصد الباحثون.

وكالات